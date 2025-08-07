前の話を読む。けいこが辞めたことをパートナーに話すゆりこ。パートナーもゆりこも「責任感がない」と断じる。独身が子持ちのサポートをする状況に納得がいかないようだ。■結婚願望がないパートナー■もはや夫婦のような関係■子どもなんていらない■本当にストレス!?ゆりこのパートナーは、同い年ですが結婚願望がありません。それは数年前に本人から聞かされていて、ゆりこも一度は悩んだようですが、別れることなく関係を続け