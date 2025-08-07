LE SSERAFIMが、フランスにおける音源チャートで第4世代K-POPガールグループの最高順位を記録した。8月6日、Billboard France（フランス）の発表によると、LE SSERAFIMが「2025年にフランスで最も多く再生されたK-POPグループ」で6位にランクインした。これは、米国エンターテインメント産業データ調査会社のルミネイト（Luminate）のデータをもとに集計されており、LE SSERAFIMは第4世代ガールグループの中で最も高い順位を記録す