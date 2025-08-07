遠藤雄弥主演の映画『男神』のテーマ曲が、本作でスクリーンデビューを果たした岩橋玄樹の新曲「Bless Me」に決定。岩橋からのメッセージと新規場面写真が到着した。【写真】岩橋玄樹が映画『男神』でスクリーンデビュー！テーマ曲も担当本作は、日本の伝統美に潜む狂気と家族の恐怖を描く、古代縄文ミステリーにしてファンタジーホラー。監督は『ソローキンの見た桜』の井上雅貴が務める。全国各地で母と子の失踪事件が相