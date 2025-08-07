女優の広瀬すずが7日、都内で開催された映画『遠い山なみの光』完成披露舞台挨拶に、二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平、三浦友和、石川慶監督と共に出席。10年前にカンヌ国際映画祭に出席した過去を振り返った。【写真】お互い見つめ合う広瀬すず＆二階堂ふみ本作は、1989年にイギリス最高の文学賞であるブッカー賞、2017年にノーベル文学賞を受賞し、二つの世紀を代表する小説家となったカズオ・イシグロの長編デビュー作である