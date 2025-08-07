女優の柴咲コウが７日、都内で主演映画「兄を持ち運べるサイズに」（中野量太監督、１１月２８日公開）の完成披露舞台あいさつに、満島ひかり、青山姫乃、味元耀大らと登壇した。兄（オダギリジョー）が突然、亡くなったことで振り回される主人公（柴咲）と兄の元妻（満島）らの奮闘を描いた物語。試写で完成した作品を見た柴咲は「いつもだったら、客観的に自分のお芝居を見られないけど、ある意味、自分と切り離して見ること