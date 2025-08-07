鹿児島県（奄美地方除く）と宮崎県では、８日明け方から８日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。しています。 鹿児島県の薩摩地方は７日夜、大雨となっているところがあり、低い土地の浸水に警戒が必要です。現在、いちき串木野市、霧島市、姶良市に大雨洪水警報が発表されています。 気象台によりますと、薩摩、大隅地方には西の海上から非常に発達した雨雲が流れ込んでいます