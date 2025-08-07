お笑い芸人のやす子への暴言騒動から1年、実質的に芸能界を追放されたフワちゃんに復帰待望論が高まっている。7月29日にはXのサブスクサービスで、親指を立てた写真とともにメッセージを投稿したと、『WEB女性自身』が報じている。その内容は、《みんなこっそりぉ久しぶり活動休止してからもうすぐ1年、色々ゆっくり考えてますもう少しお休みくださいねひとまず近況報告！元気です！ あと最近甥っ子ぅまれた（かゎぃすぎ