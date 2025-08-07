ラグビー１５人制男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が７日、都内で取材に応じ、１１月に計画されているＷ杯王者、南アフリカとのテストマッチについて「素晴らしいチャレンジ。実現することを願っている」と歓迎した。ジョーンズＨＣは、第１次政権時の２０１５年、Ｗ杯イングランド大会の１次リーグ初戦で、当時世界ランク３位の南アフリカに３４―３２で勝利。「スポーツ史上最大の番狂わせ」と呼ば