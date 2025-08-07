¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ufotable¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¢·ª²ÖÍî¥«¥Ê¥ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¾Ð´é¤Î¸ÕÄ³¡¢¤½¤·¤Æ¾È¤ì¤ë¥«¥Ê¥ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¾È¤ì´é¤Î¥«¥Ê¥ò¡ª¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´