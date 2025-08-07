◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―８阪神（７日・バンテリンＤ）阪神が今季ワーストタイの８失点で連勝が止まった。先発・伊原は４回４回６安打５失点（自責２）で５敗目。初回は１死三塁から岡林の二ゴロの間に、先制点を献上した。２回にはチェイビスにソロを被弾し、３回は田中、ボスラーに適時打を浴びるなど一挙３点を失った。この日は２５歳の誕生日だったが、初ボーク、初被弾、初の５失点以上と初づくしで中日・金丸と