【ゴチになります26第15戦】ゲストは12年ぶりの登場 菅野美穂さんと初登場赤楚衛二さん！“真夏のぐっすり快眠ゴチ”と題して最新の睡眠グッズなどを紹介！果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】プルマン東京田町 KASA【住所】東京都港区芝浦3-1-21 2F【電話番号】03-6453-8634【営業時間】【平日】朝食7：00〜10：30ランチ12：00〜14：30ディナー17：00〜21：30※状況により営業時間が変