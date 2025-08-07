福岡市・天神の貴金属店で360万円相当の高級腕時計を盗んだとして、中国籍の男が逮捕されました。100万円を店員に渡したあと、購入代金が足りないとして両替のため立ち去りましたが、その際、腕時計を隠して持ち去ったとみられています。窃盗の疑いで6日、逮捕されたのは、住居不定、無職の中国籍の蕭福永容疑者（51）です。蕭容疑者は去年7月28日午後2時ごろ、福岡市・天神の貴金属店で販売価格およそ360万円の高級腕時計ロレック