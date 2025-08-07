◇卓球WTTチャンピオンズ（2025年8月7日横浜BUNTAI）卓球の世界ツアー、WTTチャンピオンズが7日、横浜BUNTAIで開幕。男女のシングルス1回戦が行われ、世界ランク4位の張本智和（22＝トヨタ自動車）はオーストラリア選手を3ー0のストレートで下し、2回戦に駒を進めた。第1ゲームの序盤は相手のサーブに惑わされたものの、2−4から5連続ポイントで突き放して11−5で先取。第2ゲームは6連続ポイントでリードを奪い、11−4と