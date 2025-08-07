日本テレビ系・秋の人気グルメ番組の祭典「THEグルメDAY」3時間SPの9月放送が決定！本日8月7日（木）放送の「ぐるぐるナインティナイン」内で発表となった。「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（毎週火曜よる7時放送）の名物店舗に「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時放送）のゴチメンバーが訪れ、前代未聞の史上最安金額ゴチを敢行！ほかにも、グルメを扱う日本テレビ系の人気番組が一堂に会し、一夜限りの様