◇セ・リーグ巨人2―3ヤクルト（2025年8月7日東京D）巨人は本拠・東京ドームでのヤクルト戦に開幕9戦目で初めて敗れて7月12日以来26日ぶりの貯金1を逃し、再び借金1となった。東京ドームでヤクルトに敗れるのは昨年9月14日以来9試合＆327日ぶり。今季はここまで開幕から8戦8勝だった。2―2で迎えた8回、この回から登板した4番手右腕・田中瑛が最初に打席へ迎えたオスナに4球目の内角高めシュートを左翼へ8号ソロとされ