¸©Ä£¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯Á°¤Ë¹­Åç¤ÈÄ¹ºê¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¸¶Çú¤ÎÈá»´¤µ¤ä¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¿å¤òµá¤á¤Æ¡¢Àî¤ËÆþ¤ë¿Í¡¹¡Ä¡£¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢¿©ÎÁ¤¬¤Ê¤¯Àã¤ò¿©¤Ù¤ë»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤â¡£¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥í¥·¥Þ¡¦¥Ê¥¬¥µ¥­¸¶Çú¤È¿Í´Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡£¸¶Çú¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÅÁ¤¨Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡Ö¥³ー¥×¤Ê¤¬¤Î¡×¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç£¸Æü¤â¿Æ»Ò¤Ê¤É¤¬´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·