ポンド急伸、英中銀利下げも票割れが僅差で、その他主要通貨は方向性欠ける＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ポンドが急伸。英中銀は予想通り政策金利２５ｂｐ引き下げ４．００％とした。注目の票割れは５対４の僅差、インフレ見通しは１年後から３年後の各期間で引き上げられ、ＧＤＰ見通しは今年を引き上げも来年と再来年は据え置かれた。意外な票割れを受けてポンド相場が急伸している。ポンドドルは1.34台乗せ、ポンド