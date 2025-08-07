日本時間7日午後1時1分、アメリカ・トランプ政権による「相互関税」の新たな税率が発動されました。しかし、日米で合意した内容に認識のズレが生じています。【写真で見る】「ラトちゃんを訪ねました」9回目の渡米中、笑顔で写真に収まる赤沢大臣日本はスピード感を重視し、合意文書を望まず?井上貴博キャスター:何が起きているのだろうかと頭がごちゃごちゃになってきます。やはりトランプ大統領としても、支持率が4割を切ってい