日本時間２１時００分にメキシコ消費者物価指数（CPI）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（7月）21:00 予想0.28%前回0.28%（前月比) 予想3.5%前回4.32%（前年比)