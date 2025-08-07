ベイリー英中銀総裁 国内賃金と物価の圧力が全般的に緩和し続けている 金利を急激にまたは過度に引き下げるべきではないと強調 ヘッドラインインフレの上昇が持続しない理由を説明 賃金上昇の漸進的な正常化がサービス価格インフレの低下につながること想定すべき 最近の価格上昇がさらなるインフレ招くリスクがより明確に浮上している 食品とエネルギー価格の上昇が、賃金や価格設定に二次的な影響及ぼさ