21:30 米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第2四半期） 予想2.5%前回-1.5%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想1.3%前回6.6%（単位労働費用・前期比) 米新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02） 予想22.0万件前回21.8万件 米失業保険継続受給者数（07/20 - 07/26） 予想194.7万件前回194.6万件 チェコ中銀政策金利（8月） 予想3.5%前回3.5% 22:00 英DMPインフレ