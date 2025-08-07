7日（木）、スミセイ Vitality カップJVA 第４５回全日本バレーボール小学生大会の最終日が町田市立総合体育館で行われた。 男子部門では、岡山アックスバレーボールクラブ（神奈川）と和歌山フェニックスJr.バレーボールクラブ（和歌山）が決勝に進出した。 その決勝の第1セット、岡山アックスが良いスタートを切るも、フェニックスが逆転に成功し、21-16で第1セットを奪う。