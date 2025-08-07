中日は７日の阪神戦（バンテリン）に８―３で勝ち連敗を３でストップ。先発の金丸夢斗投手（２２）は８回６安打３失点の好投でプロ初勝利を挙げた。９試合中７回のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）を記録しながらここまで０勝４敗と勝ち星に恵まれなかった金丸だが、この日は打線がバックアップしてくれた。１―１で迎えた２回には「打ったボールはカットボールかな。良い形で打つことができた。最高に野