新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」７日後楽園大会のＡブロック公式戦で、タイチ（４５）がカラム・ニューマン（２２）に５敗目を喫し、優勝決定トーナメント進出の可能性が消滅した。タイチは昨年に続いて出場者決定戦に敗れたものの、後藤洋央紀の負傷欠場によって急きょ組まれた出場者決定ガントレットマッチを制し、２年ぶりにＧ１の舞台に復帰。ともに４敗同士で負ければＡブロック敗退が決まる一戦で、序盤