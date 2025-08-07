北陸地方と東北日本海側では８日明け方にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、西日本から北日本では、８日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。 【画像】今後の天気（全国・北陸・東北） ［気象概況］低気圧が北海道付近を東北東へ進んでおり、前線が本州を通って黄海にのびていま