全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たにアーチェリーが始まり、計６競技が４県で行われた。フェンシング男子サーブルで、加藤学園暁秀（静岡）のバーナード洋人選手（２年）が優勝した。バーナード洋人選手は「負けが続いて悩んだ時期もあったが、日本一になれて満足。積極的に足を動かして、相手の弱点や癖を観察する自分のスタイルが生かせた。来年は２連覇を達成して、夢の五輪でのメダル獲得に近づき