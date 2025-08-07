■「緊張感伝わってくる」「NGかかった時のしょっぴーのはにかみ顔かわいい」「ふたりのやりとりほっこり」 【動画・写真】吉田鋼太郎に強く抱き寄せられ驚く渡辺翔太／舞台挨拶オフショット 映画『事故物件ゾク 恐い間取り』公式SNSにて、渡辺翔太と吉田鋼太郎のメイキング動画が公開された。 吉田が強い視線を渡辺に向けながら話しかけ、がしっと肩を寄せるシーンを撮影しているところで、渡辺は驚きつつ緊張した