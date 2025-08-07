7日（木）、スミセイ Vitality カップJVA 第４５回全日本バレーボール小学生大会の最終日が町田市立総合体育館で行われた。 女子部門では、2年連続で準優勝を果たしている富の原バレーボールクラブ（長崎）が今年も強さを見せて決勝に進出すると、もう一方の山ではアンフィニJVC（大分）が決勝に進出。前回大会に続き決勝は九州勢同士の対決となった。 決勝では、富の原の身長164cmのサウスポ