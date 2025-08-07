7日、V.LEAGUE MEN WESTのクボタスピアーズ大阪が、大同生命SV.LEAGUE MENに所属するサントリーサンバーズ大阪との公開練習試合を実施すると発表した。クラブ公式インスタグラムが伝えている。 この公開練習試合は、2025年9月6日（土）15:00からサントリー箕面トレーニングセンター体育館で実施。 クボタは抽選で24名を会場に招待するとしており、詳細については、8月8日（金）12時時