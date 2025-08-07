本拠地カージナルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に39号2ランを放った。大谷と投げ合った敵軍先発は試合前、二刀流のスーパースターを絶賛していた。カージナルスのマシュー・リベラトレ投手は、この日のドジャース戦がメジャー初先発。3回には打者・大谷の39号を被弾し、投手・