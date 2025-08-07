◇セ・リーグ阪神3―8中日（2025年8月7日バンテリンD）阪神は中日に完敗を喫した。阪神も昨秋のドラフト会議で1位指名した金丸夢斗にプロ初勝利を献上。中日戦3連戦3連勝はならなかった。先発・伊原陵人が誤算だった。3回まで毎回となる自己ワースト5失点（自責2）。4回で降板し、今季5敗目（5勝）を喫した。打線は一発攻勢で反撃したが、実らなかった。2回1死から中川勇斗がうれしいプロ初本塁打を放つと、4回先頭で