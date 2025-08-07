テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」（2022～23年放送）に敵組織の幹部・ソノニ役で出演し話題となった宮崎あみさ（22）が、5日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。3年ぶりの水着グラビアで表紙・巻頭を飾った。 【写真】戦隊時代と全然違う！ “ソノニ”宮崎あみさ、魅力的なスタイルを大公開 10ページにわたり、はつらつとした夏らしさ満載の水着