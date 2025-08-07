2025年8月6日、元SMAP・中居正広の代理人弁護士が、元フジテレビアナウンサーの女性とのトラブルをめぐって声明を発表した。これは、同日に『週刊文春 電子版』が配信した続報記事に対する強い反論だったが、これに対して女性側も即座に再反論。事態はさらに複雑化し、泥沼の様相を呈している。【写真】中居正広が女性アナを騙した、卑劣な手口の詳細このトラブルが最初に報じられたのは、2024年12月。中居が関与したとされる