サッカー界で40歳を超えてもプレイする選手はそう多くない。フィールドプレイヤーとなればなおさらだが、今も母国の1部でプレイを続けるスターFWがいる。バイエルン・ミュンヘンやブラックバーン、マラガなどで活躍し、甘いマスクで人気を博した元パラグアイ代表FWロケ・サンタ・クルスだ。サンタ・クルスは2022年からパラグアイ1部のリベルタでプレイしている。さすがにスタメンで出る機会は激減しているが、先日のリーガ・パラグ