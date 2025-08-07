女優アナ・デ・アルマス（37）が7日、都内で行われた主演映画「バレリーナ：The World of John Wick」（22日公開、レン・ワイズマン監督）ジャパンプレミアに登壇した。直前のレッドカーペットイベントでもファンと交流し「こんにちは」と日本語であいさつ。7年ぶりの来日に「毎回楽しみにしていますし、恋しかったです。今回は街を歩いたり、買い物をしたり、ジブリ美術館にも行きました」と明かした。レン監督も「とてもきれいな