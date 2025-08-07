◆パ・リーグ楽天―オリックス（７日・楽天モバイル）オリックス・岩崎翔投手が自己最速を１キロ更新し、１６０キロをたたき出した。７回に３番手で登板し、無死満塁から代打。鈴木大への５球目に計測。２球目は１５９キロだった。今季途中に中日からトレードで加入した３５歳の救援右腕。１死から村林に同点打を浴びたが、勝ち越しは許さなかった。球団最速はマチャドの１６２キロ。日本人投手では山下の１６１キロが最速だっ