◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（７日・バンテリンドーム）プロ初勝利をかけて、１０度目の先発となった中日・金丸夢斗投手が、８回６安打３失点。勝利投手の権利を持って降板した。先制点をもらった直後の２回に中川にプロ１号の同点ソロを献上。勝ち越した直後の３回にも中野の同点打を許した。５―２の４回には佐藤輝にバックスクリーンに飛び込む２９号ソロを被弾。初回以外は毎回走者を背負う苦しい展開だったが、６回