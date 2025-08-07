◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（７日・バンテリンＤ）阪神のラファエル・ドリス投手が来日初失点を喫した。３―７の６回に登板。先頭・ブライトに中前打を浴び、田中の犠打、岡林の中飛で２死二塁から細川に中前適時打を許した。先月加入したばかりの３７歳右腕。４登板目で初めて得点を奪われた。