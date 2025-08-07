日本維新の会・斉木武志衆院議員は７日、前原誠司共同代表の後任を決める国会議員団代表選挙への立候補を表明した。代表選に藤田文武前幹事長、松沢成文参院議員に続いて立候補届を提出した斉木氏は、元ＮＨＫアナウンサーとしても知られれる。８日に国会内で開く両院議員総会では、３人の候補者がそれぞれ１０分間の演説を行う。その後、国会議員による投票が行われた後、即日開票されて吉村洋文代表が共同代表に選任すると