◇パ・リーグオリックス―楽天（2025年8月7日楽天モバイル）オリックス・岩崎が、自己最速の160キロを計測した。1点リードの7回に3番手として登板。先頭への四球から自らの失策も絡み、無死満塁を背負った。迎えた代打・鈴木大への5球目に、160キロを計測。鈴木大もファウルで粘ってみせたが、続く7球目の145キロフォークで空振り三振に仕留めた。だが、続く村林に同点の左前適時打を献上。ゴンザレスを投ゴロ併殺打