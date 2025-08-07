将棋の第38期竜王戦挑戦者決定3番勝負の第2局は7日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、佐々木勇気八段が石田直裕六段を破り、対戦成績2勝0敗で藤井聡太竜王への挑戦を決めた。佐々木八段の竜王挑戦は2期連続となる。