「中日−阪神」（７日、バンテリンドーム）中日のドラフト１位・金丸夢斗投手が８回３失点と粘りの投球。味方の大量援護に守られ、プロ初勝利の権利を手に降板した。１点リードの二回には中川に同点ソロを浴びた。勝ち越した直後の三回には中野に同点適時打を浴び、打線が爆発した四回には佐藤輝にバックスクリーンへソロを被弾した。まさかの３イニング連続失点も最少失点で切り抜け、相手に主導権を渡さなかった。五回以