ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËË­¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡Ë¡áÎ©Ï²¡á¤¬£·Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤Ç²Æ½ä¶È¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¾º¿Ê£³¾ì½ê¤Ç£²¾ì½ê¤¬ÅÓÃæµÙ¾ì¡£Éü³è¤ò´ü¤¹½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£±£´Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡Ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯²á¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥ª¥ì¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º¸Â­¿Æ»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤òÅÓÃæµÙ¾ì¡£¡Öº¸ÙÅìæÃ¦±±¹üÀÞ¡×¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢²Æ½ä¶È¤ò½éÆü¤«¤éµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹çÎ®½éÆü¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤ÇÁðÌî¤Ë