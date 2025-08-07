「ＴＡＯＹＡ箱根」の大浴場のイメージ（大江戸温泉物語グループ提供）大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ（東京都）は今秋、箱根町にリゾートホテル「ＴＡＯＹＡ箱根」を開業する。神奈川県内への進出は初めて。国内客のほか、将来的にインバウンド（訪日客）も取り込むつもりだ。大江戸温泉物語グループは、居抜き物件で再生事業を手がけている。２月に同町仙石原の建物付きの土地（約４万平方メートル）を取得。６月に改装工