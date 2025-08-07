「ＤｅＮＡ−広島」（７日、横浜スタジアム）広島の前川誠太内野手がプロ初安打初打点をマークした。先発・森の乱調で二回終了時で０−６となったが、三回にファビアン、末包の２ランで４点を返した。そして四回２死二塁で代打として前川がコールされた。マウンドの坂本に追い込まれながらも直球を捉えると、打球は右越えの二塁打に。プロ初安打初打点の一打が１点差に迫る適時二塁打となり、二塁上に到達した前川は大きく腕