子育て、家事、仕事…育児に休みは無いものの、予定の無い日は、部屋着のままメイクもせずに思いっきりゆっくりしたいと思う日もありますよね。そんな日に、急に誰かが訪問して来たらどんな気持ちになりますか？アプリ「ママリ」には、義母から義兄夫婦の家に連絡せずに訪問し、そのときの義姉対する愚痴を聞かされたとの声が届きました。しかし、義母の方が悪いと共感できないとのこと。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介