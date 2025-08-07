8·î£·Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î1¤Ä¡ÖÎ©½©¡×¤Ç¤¹¡£Îñ¤Î¾å¤Ç½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¾åÅÄ»Ô¤Ç¤Ï£·Æü¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥³¥áºî¤ê¤òÃÎ¤ê¡¢ÃªÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤ËÊæ¤ò¿â¤é¤·»Ï¤á¤¿°ð¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÃªÅÄÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄ»ÔÅÂ¾ë¤Î¡Ö°ðÁÒ¤ÎÃªÅÄ¡×¤Ç¤¹¡£¥³¥á¤ò¤È¤°»Ò¤É¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£Ç­¤Î¼ê¡ª¡×Î©½©¤Î£·Æü¡¢¾åÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Ï¼ý³Ï´Ö¶á¤ÎÃªÅÄ¤Ç¥³¥á¤ò¿æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¡¢ÃªÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó