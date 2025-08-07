筋肉が凄すぎる女子レスラーが、かつての特訓動画で“鋼鉄の尻”を公開。凶器をヒップの筋力だけでキャッチする前代未聞のチャレンジに、ファンから驚きの声があがった。【映像】ムキムキ女子、パイプ椅子を“おしりで挟む”？ 仰天トレーニングWWEの第3ブランド・NXTで活躍中のジョーディン・グレースが、自身のXを更新。筋肉とパワーが売りの彼女が、インディ団体時代に行っていた脅威の凶器キャッチ特訓動画を公開した。