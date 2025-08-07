山形県内は6日夜から7日朝にかけて置賜地方を中心に大雨となったところがありました。小国町では降り始めからの雨が200ミリ近くなったものの、大きな被害は無く、コメ生産者が雨を喜ぶ一方、これまでの猛暑と水不足による生育への影響を心配する声が聞かれました。降り始めからの雨が200ミリに迫る大雨となった小国町は7日、雨が降ったりやんだりの不安定な天気となりました。小国町では猛暑と水不足の影響で、町内のおよそ1800世