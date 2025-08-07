妻です幼少期に別離した両親。血の繋がらない祖母との暮らしが始まって／金魚屋さんのかりそめ夫婦2（1）金魚店を営む新婚夫婦の旭（あさひ）と七（なな）さん。2人が結婚したのは「お互いの利害一致のため」という、それぞれの切羽詰まった事情ゆえの契約上のものでした。本当の夫婦でも恋人同士でもない旭と七さんが始めた同居生活。当初はギクシャクしていたものの、お互いの本音や思いやりに触れ、心を通わせるようになり…。